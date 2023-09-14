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Moody's может понизить рейтинг Израиля

Башня Мигдаль в Ашкелоне
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В Израиле наблюдается ухудшение экономической ситуации на фоне протестов, возникших из-за проведения правительством Биньямина Нетаньяху правовой реформы.  

Ожидается, что Moody's опубликует жесткий отчет в октябре, в котором предупредит о негативном повороте в израильской экономике, но ожидается, однако не пойдет на понижение кредитного рейтинга Израиля. Впоследствии это, по прогнозам аналитиков агентства, может привести к ухудшению экономической ситуации в стране.

Напомним, что в апреле Moody's понизило прогноз по долговому рейтингу Израиля с позитивного до стабильного. Экономическая ситуация в еврейском государстве ухудшается на фоне проведения вызывавшей бурные протесты судебной реформы.

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