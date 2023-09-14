Moody's может понизить рейтинг Израиля

Опубликовано: 13:41, 14 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Израиле наблюдается ухудшение экономической ситуации на фоне протестов, возникших из-за проведения правительством Биньямина Нетаньяху правовой реформы.

Ожидается, что Moody's опубликует жесткий отчет в октябре, в котором предупредит о негативном повороте в израильской экономике, но ожидается, однако не пойдет на понижение кредитного рейтинга Израиля. Впоследствии это, по прогнозам аналитиков агентства, может привести к ухудшению экономической ситуации в стране.

Напомним, что в апреле Moody's понизило прогноз по долговому рейтингу Израиля с позитивного до стабильного. Экономическая ситуация в еврейском государстве ухудшается на фоне проведения вызывавшей бурные протесты судебной реформы.