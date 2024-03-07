Молодые семьи обзаводятся жильем во Владикавказе

Жилищные сертификаты получили около сотни семей во Владикавказе. Об этом проинформировали в региональном Миностроя.

Во Владикавказе множество молодых семей получили поддержку для улучшения своих жилищных условий, что стало возможным после реализации программы местного Миностроя.

За короткий период времени уже 30 семей смогли получить субсидию на новые квартиры. Это позволяет молодым семьям не только улучшить свои условия проживания, но и создать комфортные условия для роста и развития.

«За последние три года во Владикавказе поддержку получили 98 молодых семей. В 2024 году уже 30 семей получили субсидию на улучшение жилищных условий. Программа реализуется совместно с министерством строительства республики»

– пресс-служба администрации местного самоуправления города.

В администрации отметили, что такой вид поддержки имеет огромное значение для региона.