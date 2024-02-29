Термальный комплекс в Краснодаре: названы сроки строительства

Возведение термального комплекса в Краснодаре займет три года, рассказал представитель компании DOGMA. Он назвал и дату начала строительства масштабного проекта.

Термальный комплекс в Краснодаре откроется уже в 2027 году, рассказал директор по продажам DOGMA Олег Назаров.

По его словам, к работам строители приступят уже ближайшим летом, передает "Интерфакс".

"И с этой даты – 3 года, тогда комплекс будет полностью готов"

– директор

Где построят термальный комплекс в Краснодаре?

Городской термальный курорт будет находиться рядом с жилым кварталом DOGMA PARK в новом микрорайоне Западный обход, который сейчас активно развивается и застраивается.

В открытой части водного комплекса курорта предусмотрено множество бассейнов, в том числе и детские, будет там и медленная река. В проект входят зоны с теплым песком и галькой, джакузи, бассейн на крыше с видом на город и многое другое.

На закрытом уровне создадут хамамы, парные и сауны. Будут действовать разнообразные лаунж-зоны.

В целом отдохнуть на курорте смогут гости всех возрастов.

В комплекс войдет и гостиница. Это будет отель "4 звезды". Он разместится в новом десятиэтажном здании.