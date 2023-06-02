Вестник Кавказа

Молния ударила в женщин в Армении – одна погибла

Молния ударила в женщин в Армении – одна погибла
© Фото: Felix Mittermeier on Unsplash
Разряд атмосферного электричества убил жительницу Гегаркуникской области Армении. Молния попала и еще в двух женщин, они пострадали, но выжили.

Трагедия с молнией произошла в окрестностях города Гавар на востоке Армении, о ней пишут местные СМИ.

Как сообщает shamshyan.com, сегодня днем, примерно в 12.00 по местному времени (11.00 мск), в полицию поступил сигнал о ЧП. Звонивший рассказал, что три женщины находились в поле, на участке между селами Кармир и Сарухан. В какой-то момент в них ударила молния.

Электричество поразило всех трех женщин. Одна из них получила смертельные травмы и умерла на месте ЧП. Две другие были отвезены в больницу в Гавар.

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