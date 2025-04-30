Вестник Кавказа

МО Азербайджана: Армения распространяет дезинформацию

Министерство обороны Азербайджана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Минобороны Азербайджана сообщили о дезинформации, которую распространяет армянская сторона. Ранее в Армении заявили об обстреле со стороны Азербайджана.

Министерство обороны Азербайджана сделало заявление, в котором говорится о дезинформации, в очередной раз распространяемой Арменией.

Ранее армянская сторона сообщила о якобы обстреле военными АР села  Хазнавар.

Распространенная оборонным ведомством Армении информация о том, что 30 мая с 00:10 до 01:00 подразделения ВС Азербайджана якобы открыли огонь в направлении населенного пункта Хазнавар, в результате чего был поврежден жилой дом и погибло одно животное из числа мелкого рогатого скота, не соответствует действительности, подчеркнули в Минобороны Азербайджана.

"Еще раз заявляем, что подразделения азербайджанской армии никогда не берут на прицел гражданское население и гражданские объекты"

– Минобороны Азербайджана

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