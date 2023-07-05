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MIT Турции ликвидировала организатора убийства дипломата

MIT Турции ликвидировала организатора убийства дипломата
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В результате виртуозно спланированной MIT Турции спецоперации в иракской провинции Сулейсания был нейтрализован организатор убийства турецкого дипломата Османа Косе один из главарей РПК.

Национальная разведывательная организация (MIT) Турции успешно разработала и провела сложную операцию по нейтрализации главаря "Рабочей партии Курдистана" (РПК) под кодовым именем "Хасан".

Под псевдонимом "Хасан" скрывался Джелал Кая, организатор убийства турецкого дипломата Османа Косе в июле 2019 года, который занимал высокий пост в разведывательной структуре РПК, сообщил источник в спецслужбах страны, передает TRT Russian.

Джелал Кая собирал разведданные против ВС Турции и турецких государственных служащих, поэтому операция в отношении него потребовала тщательного планирования и постоянного отслеживания его действий, используя разветвленную агентурную сеть.

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