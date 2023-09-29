Миссия ООН отправится в Карабах на выходных

Опубликовано: 21:39, 29 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Динара Хаирова

В ООН рассказали о деталях работы миссии, которая посетит Карабахский экономический район Азербайджана в выходные. Отправка миссии осуществляется по запросу Баку.

Участники миссии ООН в Карабахском регионе Азербайджана в первую очередь займутся определением гуманитарных нужд региона, сообщил представитель генсека организации Стефан Дюжаррик.

Он уточнил, что миссия пройдет уже на предстоящих выходных.

По словам Дюжаррика, в Карабах отправится техническая команда Управления по координации гуманитарных вопросов, иначе УКГВ. В состав миссии будут включены и люди от агентств ООН.

Представитель генсека подчеркнул, что представители ООН были лишены доступа в Карабах в течение трех десятков лет.

Баку пригласил ООН в Карабах

Приглашение миссии ООН в Карабахский экономический район исходило от Баку. О нем, в частности, говорил пресс-секретарь МИД АР Айхан Гаджизаде. А сегодня помощник президента Хикмет Гаджиев рассказал, что миссия состоится в ближайшие дни.