Мирная ядерная программа Тегерана еще существует – Ульянов

Ядерная программа Ирана, которую Исламская Республика реализует в мирных целях, скорее всего, продолжает существовать, считает постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Иранская ядерная программа едва ли была полностью уничтожена в результате ударов Израиля и США, такое мнение выразил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

По его словам, точного ответа на вопрос, ликвидирована ли она, не могут дать сейчас даже в Тегеране – Исламская Республика пока лишь оценивает ущерб.

Ульянов признал, что он был "достаточно существенным", как минимум ряд объектов пострадал достаточно сильно.

"Но сказать о том, что иранская мирная ядерная программа прекратила существование, насколько я понимаю, тоже нельзя"

– Ульянов

Дипломат призвал не торопиться с выводами. Он предположил, что в ближайшее время ситуация должна проясниться.