Вестник Кавказа

Минтранс РФ объявил о скором запуске судна между Ростовом и Махачкалой

Минтранс РФ объявил о скором запуске судна между Ростовом и Махачкалой
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Между Махачкалой и Ростовом-на-Дону будет курсировать круизный лайнер. Планируются заходы в прикаспийские государства.

Дагестан и Ростовскую область свяжет новый круизный лайнер, эксплуатация судна запланирована на следующий год, пишет пресс-служба министерства транспорта России.

За перевозку пассажиров из Ростова-на-Дону в Махачкалу будет отвечать корабль "Карелия" класса "река-море". В ближайшие два года будут введены в строй еще три таких лайнера.

Стоит добавить, что в настоящее время обсуждается вопрос, связанный с заходом судна с туристами в прикаспийские страны – Азербайджан, Туркменистан и Иран.

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