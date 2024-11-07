Минтранс РФ объявил о скором запуске судна между Ростовом и Махачкалой

Между Махачкалой и Ростовом-на-Дону будет курсировать круизный лайнер. Планируются заходы в прикаспийские государства.

Дагестан и Ростовскую область свяжет новый круизный лайнер, эксплуатация судна запланирована на следующий год, пишет пресс-служба министерства транспорта России.

За перевозку пассажиров из Ростова-на-Дону в Махачкалу будет отвечать корабль "Карелия" класса "река-море". В ближайшие два года будут введены в строй еще три таких лайнера.

Стоит добавить, что в настоящее время обсуждается вопрос, связанный с заходом судна с туристами в прикаспийские страны – Азербайджан, Туркменистан и Иран.