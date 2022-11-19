Минстрой Ставрополья остался без главы

ВРИО министра строительства и архитектуры Ставропольского края Валерий Савченко принял решение покинуть свой пост по собственному желанию – он оставался временно исполняющим обязанности министра с 2019 года.

Министерство строительства и архитектуры Ставропольского края с 11 июня останется без руководителя – исполнявший его обязанности Валерий Савченко принял решение оставить пост, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Валерий Савченко покидает пост 11 июня. Он написал заявление по собственному желанию"

- Минстрой Ставропольского края

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров уже принял отставку главного строителя, подписав соответствующее распоряжение.

Ситуация с новым руководителем министерства пока не ясна – очевидно, решение по нему еще не принято, хотя, как правило пост врио министра в таких случаях занимает первый заместитель министра.

Савченко возглавлял Минстрой региона с ноября 2019 года, сменив Алексея Когарлыцкого, который находился под следствием в рамках дела о превышении полномочий, однако все это время он оставался исполняющим обязанности.

Ранее "Вестник Кавказа" писал о том, что за последние пять лет объем ввода жилья в Ставропольском крае увеличился на целых 56%, что является впечатляющим показателем. Общий объем ввода жилья в Ставропольском крае составил более 1,7 миллиона квадратных метров.