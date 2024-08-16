Минобороны Азербайджана объявило неделю утилизации боеприпасов

Оборонное ведомство Азербайджанской Республики анонсировало длительные саперные работы по уничтожению непригодных к эксплуатации боеприпасов на полигоне Сейфали и попросило жителей соседних населенных пунктов не беспокоиться в связи со взрывами на протяжении следующей недели.
"Подразделения азербайджанской армии с соблюдением мер безопасности продолжают плановую утилизацию отработавших свой срок и пришедших в негодность боеприпасов"
– Минобороны Азербайджана
Саперы будут утилизировать устаревшие вооружения с понедельника 23 сентября по пятницу 27 сентября. В пресс-службе ведомства подчеркнули, что по утилизационным работам в каждый из этих дней население будет получать отдельное уведомление.
Информирование граждан связано с потребностью обеспечить спокойную обстановку при проведении плановых саперных работ, не создающих никакой опасности здоровью жителей соседних населенных пунктов.