Минобороны Азербайджана объявило неделю утилизации боеприпасов

В течение следующей рабочей недели азербайджанские саперы будут подрывать устаревшие боеприпасы на полигоне Сейфали. Населению рекомендовано не беспокоиться по этому поводу, так как подрывные работы не несут никакой угрозы здоровью гражданского населения соседних населенных пунктов.

Оборонное ведомство Азербайджанской Республики анонсировало длительные саперные работы по уничтожению непригодных к эксплуатации боеприпасов на полигоне Сейфали и попросило жителей соседних населенных пунктов не беспокоиться в связи со взрывами на протяжении следующей недели.

"Подразделения азербайджанской армии с соблюдением мер безопасности продолжают плановую утилизацию отработавших свой срок и пришедших в негодность боеприпасов"

– Минобороны Азербайджана

Саперы будут утилизировать устаревшие вооружения с понедельника 23 сентября по пятницу 27 сентября. В пресс-службе ведомства подчеркнули, что по утилизационным работам в каждый из этих дней население будет получать отдельное уведомление.

Информирование граждан связано с потребностью обеспечить спокойную обстановку при проведении плановых саперных работ, не создающих никакой опасности здоровью жителей соседних населенных пунктов.