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Минкультуры Северной Осетии возглавил снявшийся в "9 роте" актер

Министр культуры Северной Осетии Сослан Фидаров
© Фото: скриншот из видео на YouTube
Министерством культуры Северной Осетии будет руководить актер Сослан Фидаров. В свое время он сыграл одну из ролей в фильме Федора Бондарчука "9 рота"

Новым главой Минкультуры Северной Осетии стал актер Сослан Фидаров. Об этом сказано в сообщении, размещенном на сайте главы и правительства региона.

"Сослан Фидаров назначен на должность министра культуры Республики Северная Осетия - Алания. Соответствующий указ подписал глава РСО - Алания Сергей Меняйло"

– пресс-служба

Фидаров снялся в фильме "9 рота" Федора Бондарчука, сыграв в нем роль "Пиночета". На протяжении нескольких лет он работал в Североосетинском театре во Владикавказе, а затем уехал в Москву, где работал в театре "Мастер".

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