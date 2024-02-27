Министры экономики России и Азербайджана сверили часы

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров принял в Баку главу Минэкономразвития России Максима Решетникова. Об этом сообщил сам Джаббаров в соцсети Х.
Стороны обсудили вопросы, которые стоят на повестке дня совместной работе в экономической сфере. Так, министры затронули тему торговли и расширения связей между бизнесменами, укрепление партнерства в рамках различных проектов и новые направления для сотрудничества.
Джаббаров после завершения встречи отметил, что диалог двух министров является хорошей возможностью сверить часы в развитии сотрудничества России и Азербайджана.
Министр экономики АР подчеркнул, что уровень торгово-экономического сотрудничества двух стран растет, а все вопросы между сторонами решаются открыто и конструктивно.
Он также напомнил, что по итогам прошлого года товарооборот между Россией и Азербайджаном увеличился на 17%. Перспективными направлениями стали транспорт и туризм.