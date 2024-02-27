Министры экономики России и Азербайджана сверили часы

В Баку прошла встреча Максима Решетникова и Микаила Джаббарова. Министры отметил рост уровня торгово-экономического сотрудничества. Они также обсудили торговлю и расширение связей.

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров принял в Баку главу Минэкономразвития России Максима Решетникова. Об этом сообщил сам Джаббаров в соцсети Х.

Стороны обсудили вопросы, которые стоят на повестке дня совместной работе в экономической сфере. Так, министры затронули тему торговли и расширения связей между бизнесменами, укрепление партнерства в рамках различных проектов и новые направления для сотрудничества.

Джаббаров после завершения встречи отметил, что диалог двух министров является хорошей возможностью сверить часы в развитии сотрудничества России и Азербайджана.

Министр экономики АР подчеркнул, что уровень торгово-экономического сотрудничества двух стран растет, а все вопросы между сторонами решаются открыто и конструктивно.

Он также напомнил, что по итогам прошлого года товарооборот между Россией и Азербайджаном увеличился на 17%. Перспективными направлениями стали транспорт и туризм.