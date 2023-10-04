Министр дорог Ирана совершит визит в Азербайджан

Глава Миндорог Исламской Республики в ближайшие дни приедет в Баку. В ходе визита будут обсуждаться строительство грузового терминала в Астаре и автомоста через реку Астарачай.
Визит министра дорог ИРИ ожидается в Баку 6 октября.
Сообщается, что Мехрдад Базрпаш проведет переговоры с азербайджанским вице-премьером Шахином Мустафаевым. В программе поездки также встреча с главой Минцифры Рашадом Набиевым.
Повестка визита
Планируется, что на переговорах Базрпаш и представители руководства Азербайджана обсудят:
- создание Астаринского грузового терминала,
- постройку автомоста через Астарачай,
- строительство таможенной и пограничной инфраструктуры.