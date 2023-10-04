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Министр дорог Ирана совершит визит в Азербайджан

Склад контейнеров
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Глава Миндорог Исламской Республики в ближайшие дни приедет в Баку. В ходе визита будут обсуждаться строительство грузового терминала в Астаре и автомоста через реку Астарачай.

Визит министра дорог ИРИ ожидается в Баку 6 октября.

Сообщается, что Мехрдад Базрпаш проведет переговоры с азербайджанским вице-премьером Шахином Мустафаевым. В программе поездки также встреча с главой Минцифры Рашадом Набиевым.

Повестка визита

Планируется, что на переговорах Базрпаш и представители руководства Азербайджана обсудят:

  • создание Астаринского грузового терминала,
  • постройку автомоста через Астарачай,
  • строительство таможенной и пограничной инфраструктуры.
Азербайджан и Иран договорились достроить грузовой терминал в Астаре к 2025 году

Азербайджан и Иран договорились достроить грузовой терминал в Астаре к 2025 году

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