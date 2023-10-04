Министр дорог Ирана совершит визит в Азербайджан

Опубликовано: 21:00, 4 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Глава Миндорог Исламской Республики в ближайшие дни приедет в Баку. В ходе визита будут обсуждаться строительство грузового терминала в Астаре и автомоста через реку Астарачай.

Визит министра дорог ИРИ ожидается в Баку 6 октября.

Сообщается, что Мехрдад Базрпаш проведет переговоры с азербайджанским вице-премьером Шахином Мустафаевым. В программе поездки также встреча с главой Минцифры Рашадом Набиевым.

Повестка визита

Планируется, что на переговорах Базрпаш и представители руководства Азербайджана обсудят:

создание Астаринского грузового терминала,

постройку автомоста через Астарачай,

строительство таможенной и пограничной инфраструктуры.