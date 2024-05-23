Минфин США готовит новые неприятности иностранным банкам в России

Минфин США намерен ужесточить вторичные санкции против иностранных банков, работающих в России – конкретных мер, которые готовятся финансовым ведомством, глава американского Минфина не назвала, но намекнула об угрозе.

Министр финансов США Джанет Йеллен сегодня в интервью агентству Reuters объявила о ужесточении вторичных санкций Вашингтона против деятельности иностранных банков, работающих в России.

"Мы стремимся ужесточить санкции против банков, действующих в России"

- Джанет Йеллен

Типично в духе США - никакой конкретики, только намек на растущую угрозу, и, как всегда, предупреждение о том, что банкам следует одуматься - Вашингтон настроен очень решительно, передает иранское информационное агентство ИРНА.

Рассказать более детально о готовящихся мерах, как и о том, какие банки станут очередной мишенью для американской финансовой системы, Йеллен отказалась, хотя и заметила, что санкции, касающиеся банковских операций в России, "будут применяться только в том случае, если для этого будут основания".

Деятельность в России сопряжена с огромными рисками, - добавила она.