Мигрантов из Узбекистана ждут в Словении

Для граждан Узбекистана открыта возможность трудоустройства в Словении. В стране наблюдается нехватка рабочих кадров и имеется интерес к найму сотрудников из Узбекистана.

Словения заинтересована в трудовых мигрантах из Узбекистана, рассказал глава Миграционного агентства Бехзод Мусаев.

В Словении низкий уровень безработицы и остается высоким спрос на рабочую силу. По словам Мусаева, словенские компании проявляют интерес к найму сотрудников из Узбекистана. Имеются благоприятные условия для трудоустройства иностранных граждан в Словении.

Больше всего в Словении не хватает персонала в следующих отраслях: строительство, здравоохранение, гостиничный бизнес, ресторанный бизнес, производство, образование, область информационных технологий.