Вестник Кавказа

Мигрантов из Узбекистана ждут в Словении

Рабочие на стройке
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Для граждан Узбекистана открыта возможность трудоустройства в Словении. В стране наблюдается нехватка рабочих кадров и имеется интерес к найму сотрудников из Узбекистана.

Словения заинтересована в трудовых мигрантах из Узбекистана, рассказал глава Миграционного агентства Бехзод Мусаев.

В Словении низкий уровень безработицы и остается высоким спрос на рабочую силу. По словам Мусаева, словенские компании проявляют интерес к найму сотрудников из Узбекистана. Имеются благоприятные условия для трудоустройства иностранных граждан в Словении.

Больше всего в Словении не хватает персонала в следующих отраслях: строительство, здравоохранение, гостиничный бизнес, ресторанный бизнес, производство, образование, область информационных технологий.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
950 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео


реклама



Tакже по теме

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.