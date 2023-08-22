МИД Венгрии: дружба между Азербайджаном и Венгрией искренняя и настоящая

Глава МИД Венгрии выступил с заявлением, что Азербайджан является венгерским другом и партнером. Многолетняя дружба двух стран основана на взаимных интересах и поддержке.

Азербайджан и Венгрия многолетние партнеры и связь двух стран основана на взаимной поддержке. С таким заявлением выступил министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто, который принял участие в закладке нового населенного пункта Солтанлы в Джебраильском районе.

«Наша дружба с Азербайджаном – искренняя и настоящая. Всякий раз, когда нужно поддержать территориальную целостность, суверенитет Азербайджана, мы всегда проявляем активность и поддерживаем его. Мы с самого начала выразили заинтересованность в участии в восстановительных и реконструкционных работах, которые сейчас ведутся в Азербайджане»

- Петер Сийярто

Он отметил, что в Азербайджане проделана масштабная работа по восстановлению освобожденных районов. Глава МИДа выразил уверенность, что венгерские предприятия будут помогать республике в восстановительных работах. Он отметил, что в ближайшее время к процессу возрождения территорий присоединится крупная венгерская строительная компания. Сийярто подчеркнул, что венгерская сторона будет всячески способствовать возвращению вынужденных переселенцев в их родные города.

«Мы знаем, что прежние жители этих мест насильно покинули свои села. Теперь появилась возможность вернуться, такие условия уже созрели. Церемония закладки фундамента сегодняшнего села Солтанлы – начало этого процесса»

- Петер Сийярто