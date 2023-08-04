МИД: Россия кровно заинтересована в прочном мире на Южном Кавказе

Опубликовано: 11:43, 4 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В МИД РФ заявили, что Россия всегда принимала активное участие на всех этапах армяно-азербайджанского урегулирования. В ведомстве добавили, что мир и стабильность на Южном Кавказе – кровный интерес Москвы.

Глава четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Денис Гончар рассказал об участии России в армяно-азербайджанском урегулировании и подписании мирного договора между Баку и Ереваном.

Он отметил, что Москва кровно заинтересована в налаживании прочного мира на Южном Кавказе и не может оставаться от решения проблем внутри региона в силу географии, истории, объема и характера связей.

Гончар напомнил, что Россия всегда принимала активное участие в урегулировании ситуации между Азербайджаном и Армении и намерена продолжить свою деятельность по всем направлениям.

Дипломат также выразил надежду, что гуманитарные соображения и забота о мирных жителях перевесят любые политические разногласия.

Говоря о разблокировке транспортных коридоров, он заявил о существенном прогрессе по данному направлению после трехсторонней встречи вице-премьеров государств 2 июня в Москве. По его словам, стороны достигли понимания в вопросах реализации шагов по восстановлению и организации железной дороги Ерасх-Горадиз.

Представитель МИД России подчеркнул, что разблокирование коммуникаций раскроет экономический потенциал региона и придаст импульс всем остальным направлениям.