МИД РФ: Трамп стал инициатором налаживания контактов Москвы и Вашингтона

Инициатором нормализации отношений России и США стала администрация президента Дональда Трампа. Об этом заявил глава российской дипломатии Сергей Лавров.
Администрация президента США Дональда Трампа стала инициатором нормализации отношений Москвы и Вашингтона, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Он подчеркнул, что это процесс непростой, но полезный.
"Мы поддержали, согласились с предложением администрации Трампа после его прихода к власти возобновить двусторонний диалог без предварительных условий и начать профессиональное, конкретное, без пропаганды и без политизации обсуждение путей нормализации двусторонних отношений"
- Сергей Лавров
Напомним, что после инаугурации Дональда Трампа в январе 2025 года представители России и США провели несколько встреч, на которых обсуждалась нормализация работы посольств и другие вопросы двухсторонних отношений.