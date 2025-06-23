Вестник Кавказа

МИД РФ: Трамп стал инициатором налаживания контактов Москвы и Вашингтона

Флаг России и США
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Инициатором нормализации отношений России и США стала администрация президента Дональда Трампа. Об этом заявил глава российской дипломатии Сергей Лавров.

Администрация президента США Дональда Трампа стала инициатором нормализации отношений Москвы и Вашингтона, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Он подчеркнул, что это процесс непростой, но полезный.

"Мы поддержали, согласились с предложением администрации Трампа после его прихода к власти возобновить двусторонний диалог без предварительных условий и начать профессиональное, конкретное, без пропаганды и без политизации обсуждение путей нормализации двусторонних отношений"

- Сергей Лавров

Напомним, что после инаугурации Дональда Трампа в январе 2025 года представители России и США провели несколько встреч, на которых обсуждалась нормализация работы посольств и другие вопросы двухсторонних отношений.

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