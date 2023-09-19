МИД РФ: Москва недовольна заявлениями Еревана

Опубликовано: 15:04, 19 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Мария Захарова сообщила, что действия Армении создают почву для враждебной политики Запада против России. Она отметила, что заявления Еревана не удовлетворили Москву.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что российские миротворцы на территории Азербайджана контактируют с обеими сторонами на фоне антитеррористической операции в Карабахе.

При этом она заявила, что последние действия Армении создают благоприятную почву для враждебной политики западных государств против России.

Дипломат подчеркнула, что Москва не удовлетворена заявлениями Еревана о том, что шаги, направленные против Москвы, никак не затрагивают отношения России и Армении.

Захарова также прокомментировала призыв МИД Армении к СБ ООН и российским миротворцам.

"МИД Армении призывает Совбез ООН и миротворцев РФ предпринять меры по прекращению Азербайджаном боевых действий в Карабахе. Но как быть с признанием официальным Ереваном принадлежности Карабаха Азербайджану?"

- Мария Захарова