МИД РФ: Москва недовольна заявлениями Еревана

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что российские миротворцы на территории Азербайджана контактируют с обеими сторонами на фоне антитеррористической операции в Карабахе.
При этом она заявила, что последние действия Армении создают благоприятную почву для враждебной политики западных государств против России.
Дипломат подчеркнула, что Москва не удовлетворена заявлениями Еревана о том, что шаги, направленные против Москвы, никак не затрагивают отношения России и Армении.
Захарова также прокомментировала призыв МИД Армении к СБ ООН и российским миротворцам.
"МИД Армении призывает Совбез ООН и миротворцев РФ предпринять меры по прекращению Азербайджаном боевых действий в Карабахе. Но как быть с признанием официальным Ереваном принадлежности Карабаха Азербайджану?"
- Мария Захарова