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МИД Ирана вызвал посла Швейцарии

МИД Ирана вызвал посла Швейцарии
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Посол Швейцарии была вызвана сегодня в МИД Ирана после публикаций, сделанных на странице посольства в соцсетях. В ведомстве проинформировали дипломата о недовольстве произошедшим.

МИД Ирана вызвал в воскресенье посла Швейцарии из-за публикаций, которые недавно были сделаны на странице посольства в соцсетях. Об этом пишут 21 мая иранские СМИ.

По их данным, Надин Лозано была вызвана в МИД за вмешательство во внутренние дела Исламской Республики и публикацию в своих соцсетях фотографии с искаженным флагом страны.

Дипломату рассказали о недовольстве произошедшим, а также подчеркнули, что такие действия швейцарской стороны не соответствуют дружественным связям двух стран.

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