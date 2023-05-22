МИД Ирана вызвал посла Швейцарии

Опубликовано: 0:55, 22 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Посол Швейцарии была вызвана сегодня в МИД Ирана после публикаций, сделанных на странице посольства в соцсетях. В ведомстве проинформировали дипломата о недовольстве произошедшим.

МИД Ирана вызвал в воскресенье посла Швейцарии из-за публикаций, которые недавно были сделаны на странице посольства в соцсетях. Об этом пишут 21 мая иранские СМИ.

По их данным, Надин Лозано была вызвана в МИД за вмешательство во внутренние дела Исламской Республики и публикацию в своих соцсетях фотографии с искаженным флагом страны.

Дипломату рассказали о недовольстве произошедшим, а также подчеркнули, что такие действия швейцарской стороны не соответствуют дружественным связям двух стран.