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МИД Ирана: мусульманские страны запретят шведские и датские товары

МИД Ирана: мусульманские страны запретят шведские и датские товары
© Фото: логотип ОИС
Неуважение к исламу может "аукнуться" Швеции и Дании: государства-члены Организации исламского сотрудничества уже прорабатывают вопрос введения эмбарго на товары из этих стран.

Организация исламского сотрудничества (ОИС) не оставит безответными антиисламские акции в Швеции и Дании, сообщил министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян.

"Мусульманский мир не потерпит дальнейшего осквернения Корана. Пусть Дания и Швеция будут обеспокоены ростом и развитием экстремизма, насилия и терроризма в Европе"

- Хосейн Амир Абдоллахиян

Страны-члены ОИС уже предложили ввести эмбарго на товары из этих двух стран, предложение будет прорабатываться главами их внешнеполитических ведомств, поэтому Швеции и Дании лучше бы пересмотреть свои опрометчивые подходы, отметил глава МИД ИРИ, передает иранское информационное агентство Tasnim.

Впрочем, похоже, что власти Швеции уже задумались о том, что закон страны об общественном порядке требует пересмотра: два дня назад они сообщили, что займутся его пересмотром.

Напомним, акции с осквернением и сожжением священной книги мусульман Корана прошли летом в Швеции и Дании. Их осудил весь исламский мир.

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