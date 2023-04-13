МИД Азербайджана уличил Францию в предвзятости и поддержке Армении

Опубликовано: 9:40, 13 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Париж продолжает стоять на предвзятых позициях, поддерживая в одностороннем порядке только Ереван. Об этом заявили в Баку, приведя в пример сделанное накануне МИД Франции заявление по поводу армянской провокации.

Официальный комментарий французских властей по поводу провокации, которую Армения осуществила 11 апреля против позиций ВС Азербайджана в Лачинском районе, свидетельствует о поддержке Парижем Еревана и не соответствует реальности, заявили в МИД Азербайджана.

В ведомстве напомнили, что Франция на протяжении почти 25 лет выступала посредником в азербайджано-армянском конфликте. Все это время Париж не осуждал армянскую агрессии и политику оккупации, которую вела Армения. Власти Франции даже не ставили такую цель, как урегулирование конфликта, наоборот, они целенаправленно распространяли клевету в отношении Азербайджана.

Затем, когда Баку самостоятельно урегулировал конфликт, освободив оккупированные Арменией земли, Франция снова продемонстрировала несправедливую позицию в отношении АР, распространив заявление, о котором идет речь.

Предвзятость Франции относительно Азербайджана

В министерстве перечислили признаки предвзятого отношения Парижа к Баку.

Париж не призывает Ереван к уважению территориальной целостности и суверенитета Азербайджана, которое следует из трехстороннего заявления и Пражской встречи, в которой принимал участие и Эммануэль Макрон.

Франция не требует, чтобы армянские ВС были выведены с азербайджанских земель.

Власти Франции считают важной территориальную целостность только Армении и призывают уважать только ее.

"Призываем французскую сторону воздерживаться от подобных заявлений, подталкивающих Армению к очередным провокациям, оказывающих поддержку реваншистским силам"

— МИД Азербайджана