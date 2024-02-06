МИД Азербайджана напомнил о необходимости изменения Конституции Армении

Из Конституции Армении должны исчезнуть претензии против территориальной целостности и суверенитета Азербайджана. Об этом заявил глава МИД Азербайджана в Мюнхене на встрече с помощником госсекретаря США по делам Европы и Евразии.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел встречу с помощником госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймсом О'Брайеном. Встреча состоялась в рамках Мюнхенской конференции по безопасности, темой беседы стала нормализация отношений между Баку м Ереваном.

Азербайджанский министр сообщил, что армянская сторона через пять месяцев стабильности совершила провокацию - снайперским выстрелом был ранен азербайджанский военнослужащий. Эта провокация направлена на нанесение удара по мирному процессу.

Джейхун Байрамов также указал на неприемлемость злоупотребления миссии ЕС в Армении, вместо содействия региональной стабильности миссия занята "бинокльной дипломатией".

Говоря о проекте мирного соглашения, министр напомнил, что в Конституции Армении сохраняются претензии против территориальной целостности и суверенитета Азербайджана.

"Важно, чтобы в Конституции Армении, законодательных актах Ереван отказался от продолжающихся претензий против территориальной целостности и суверенитета Азербайджана"

– Джейхун Байрамов

Согласно сообщению МИД Азербайджана, стороны также обсудили вопросы двусторонней и многосторонней повестки дня между двумя странами, обменялись мнениями по другим двусторонним и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.