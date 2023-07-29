МИД Азербайджана: Ереван оправдывает преступников

Опубликовано: 19:55, 29 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В МИД Азербайджана заявили, что Армения продолжает распространять ложные сведения и пытается оправдать действия военных преступников.

Официальный представитель азербайджанского МИД Айхан Гаджизаде прокомментировал слова МИД Армении по поводу задержания Вагифа Хачатуряна.

В своем Twitter он отметил, что Ереван продолжает распространять ложную информацию по задержанию Хачатуряна, который находился в международном розыске.

Дипломат подчеркнул, что Армения, вместо помощи по привлечению военных преступников к ответственности и извинений, оправдывает злоупотребление содействием МККК для уклонения от наказания и другие преступные действия.