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МИД Азербайджана: Ереван оправдывает преступников

Здание МИД в Баку
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В МИД Азербайджана заявили, что Армения продолжает распространять ложные сведения и пытается оправдать действия военных преступников.

Официальный представитель азербайджанского МИД Айхан Гаджизаде прокомментировал слова МИД Армении по поводу задержания Вагифа Хачатуряна.

В своем Twitter он отметил, что Ереван продолжает распространять ложную информацию по задержанию Хачатуряна, который находился в международном розыске.

Дипломат подчеркнул, что Армения, вместо помощи по привлечению военных преступников к ответственности и извинений, оправдывает злоупотребление содействием МККК для уклонения от наказания и другие преступные действия.

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