Баку обвинил Ереван в поддержке военных преступников

Опубликовано: 18:25, 29 июл 2023 (UTC+3 MSK)

Помощник президента Азербайджана назвал "протесты" армянских государственных учреждений в защиту военных преступников актом поддержки преступлений против азербайджанцев.

Помощник азербайджанского президента Хикмет Гаджиев заявил, что государственные учреждения Армении "протестуют" против задержания военного преступника Вагифа Хачатуряна.

По его словам, "протесты" в поддержку Хачатуряна, которого задержали сегодня при попытке пробраться на территорию Армении через ППП "Лачин", демонстрируют поддержку военных преступлений против мирного населения на государственном уровне.

Также он рассказал, что преступник решил воспользоваться медицинской эвакуацией от Красного Креста, чтобы заниматься человеческой контрабандой.

Напомним, сегодня на пограничном пункте "Лачин" был задержан военный преступник Вагиф Хачатурян, который в конце 1991 года принимал участие в убийстве мирного азербайджанского населения в селе Мешали Ходжалинского района.