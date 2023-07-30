МИД Азербайджана: Армения пытается устроить очередную провокацию

Опубликовано: 14:30, 30 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Претензии к Азербайджану в связи с задержанием военного преступника Вагифа Хачатряна – не что иное, как очередная армянская провокация, имеющая целью отвлечь мировую общественность от выполнения собственных обязательств по заключению мирного договора, заявили в МИД АР.

Руководство Армении снова занимается политическими манипуляциями, чтобы отвлечь внимание международной общественности от манкирования выполнением своих обязательств, заявили сегодня в азербайджанском внешнеполитическом ведомстве.

"Антиазербайджанские заявления МИД Армении и претензии к Азербайджану в связи с задержанием Вагифа Хачатряна не имеют под собой реальных оснований"

- заявление МИД Азербайджана

МИД Армении на фоне задержания 29 июля сотрудниками Государственной пограничной службы Азербайджана на пограничном пропускном пункте "Лачин" военного преступника Вагифа Хачатряна, пытавшегося выехать в Армению на автомобиле Международного Комитета Красного Креста (МККК), занимается политическими манипуляциями, чтобы отвлечь внимание международной общественности от уклонения страной от выполнения своих обязательств.

"В соответствии с информацией Генеральной прокуратуры Азербайджана, Хачатрян Вагиф Черкезович в составе группы армянских вооруженных формирований 22 декабря 1991 года учинил массовую резню азербайджанцев в селе Мешали Ходжалинского района, в ходе которой 25 человек были убиты, 14 ранены, а 358 изгнаны с родных земель"

- МИД Азербайджана

По факту задержания военного преступника возбуждено уголовное дело, в рамках него принято решение о привлечении Хачатряна к ответственности в качестве обвиняемого по статьям "геноцид" и "депортация или принудительное переселение населения" Уголовного кодекса Азербайджана, и мероприятия по привлечению к ответственности в отношении военных преступников будут продолжены, отметили в азербайджанском внешнеполитическом ведомстве.

Ранее ситуацию с задержанием Хачатряна разъяснил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев: Хачатурян пытался использовать медицинскую эвакуацию, осуществляемую МККК, для контрабанды людей, он был задержан за убийство 25 мирных жителей, заявил он.

"Протест" официальных, общественных и медийных структур Армении задержанию военного преступника Вагифа Хачатуряна, убившего 25 мирных жителей Азербайджана, является не чем иным, как актом поддержки и оправдания военных преступлений на государственном уровне"

– Хикмет Гаджиев