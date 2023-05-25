Международная встреча по безопасности пройдет в России в 2024 году

Опубликовано: 22:24, 25 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Подмосковье завершилась XI Международная встреча по вопросам безопасности. Следующая такая встреча запланирована на следующий год.

В четверг, 25 мая, в Московской области завершилась XI Международная встреча по вопросам безопасности, прошедшая с 23 по 25 мая.

В ней участвовали свыше 110 делегаций из 101 страны мира.

По ее итогам секретарь Совбеза России отметил, что следующая такая встреча пройдет на территории РФ в следующем году.

По словам Николая Патрушева, за это высказались принявшие участие во встрече высокие представители, курирующие вопросы безопасности.

"Высокие представители, курирующие вопросы безопасности, подтвердили востребованность многостороннего сотрудничества и высказались за проведение очередной международной встречи в следующем году",

– сказал секретарь Совбеза.