Между Узбекистаном и Китаем будут летать сто авиарейсов в неделю

Авиакомпании Узбекистана и Китая нарастят число перекрестных полетов и смогут летать в любые города.

Авиаторы Узбекистана и Китая наращивают число авиарейсов между двумя странами до ста рейсов в неделю - по 50 рейсов для авиакомпаний каждой страны. Вырастет и география полетов – такие договоренности были достигнуты на переговорах между делегацией Минтранса Узбекистана и авиационной администрации КНР в Пекине.

По итогам встречи стороны подписали протокол, который предусматривает: вместо семи определенных ранее направлений авиакомпании двух стран смогут летать в любое количество городов, передает Podrobno.uz.

Также выполнять такие авиарейсы смогут любые авиакомпании, тогда как ранее их число ограничивалось тремя.

Затягивать с выполнением договоренностей авиаторы не будут – они вступят в силу уже в апреле, после того, как пройдет их встреча и завершатся внутригосударственные процедуры в КНР. Также на встрече стороны определят новую сетку полетов.