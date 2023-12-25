Количество рейсов из Ташкента в Хабаровск увеличится

В апреле увеличится число рейсов из Ташкента в Хабаровск. Время пути составляет порядка 7 часов. В декабре был запущен первый за 10 лет прямой рейс между городами.

Авиаперевозчик Uzbekistan Airways с апреля увеличит количество рейсов из Ташкента в Хабаровск, сообщает пресс-служба аэропорта российского города.

Частота полетов будет увеличена - самолеты будут вылетать по понедельникам и субботам. Время полета - около 7 часов.

В декабре прошлого года был запущен первый за 10 лет прямой рейс из Хабаровска в столицу Узбекистана.