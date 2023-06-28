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Между Марселем и Ереваном стали летать лоукостеры голландской Transavia

Между Марселем и Ереваном стали летать лоукостеры голландской Transavia
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Ереванский аэропорт "Звартноц" накануне принял первый авиарейс голландской Transavia, прибывший из французского Марселя. На первых порах рейсы компании будут выполняться один раз в неделю.

Нидерландский лоукостер - аиакомпания Transavia – накануне начала выполнять полеты по маршруту Марсель-Ереван-Марсель, сообщает ЗАО "Армения-Международные аэропорты".

Самолет компании накануне приземлился в столичном аэропорту "Звартноц". Пока рейсы будут выполняться с частотой один раз в неделю - по вторникам, передает Sputnik Армения.

Напомним, Transavia - нидерландская бюджетная авиакомпания, входящая в холдинг Air France-KLM, она базируется в аэропорту Схипхол в Амстердаме.

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