Между Марселем и Ереваном стали летать лоукостеры голландской Transavia

Опубликовано: 10:48, 28 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Ереванский аэропорт "Звартноц" накануне принял первый авиарейс голландской Transavia, прибывший из французского Марселя. На первых порах рейсы компании будут выполняться один раз в неделю.

Нидерландский лоукостер - аиакомпания Transavia – накануне начала выполнять полеты по маршруту Марсель-Ереван-Марсель, сообщает ЗАО "Армения-Международные аэропорты".

Самолет компании накануне приземлился в столичном аэропорту "Звартноц". Пока рейсы будут выполняться с частотой один раз в неделю - по вторникам, передает Sputnik Армения.

Напомним, Transavia - нидерландская бюджетная авиакомпания, входящая в холдинг Air France-KLM, она базируется в аэропорту Схипхол в Амстердаме.