Между Лахором и Баку был выполнен первый прямой авиарейс

Аэропорт Баку принял первый прямой рейс из пакистанского Лахора. В воздушной гавани столицы Азербайджана прошла торжественная церемония встречи самолета.

20 апреля между пакистанским Лахором и Баку был выполнен прямой авиарейс компанией "Пакистанские международные авиалинии".

Рейс в Баку встречали представители посольства Пакистана в Азербайджане, а также руководство аэропорта азербайджанской столицы в лице директора аэрогавани Теймура Гасанова.

"Мы уверены, что в ближайшие месяцы у нас будет возможность встретить больше пассажиров из Лахора, и этот воздушный мост откроет пути к новым успехам между двумя странами" – Теймур Гасанов

Посол Пакистана в Азербайджане Гасым Мохиуддин на торжественной церемонии отметил, что авиасообщение послужит стимулом к дальнейшему развитию отношений между странами.

Напомним, что авиарейсы по маршруту Лахор – Баку будут выполняться по средам и субботам.