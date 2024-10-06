Метро в Тбилиси будет работать до поздней ночи из-за футбольного матча

Из-за проведения футбольного матча Грузия-Украина общественный транспорт в Тбилиси перейдет на особый режим работы. Жители и гости города смогут воспользоваться метро и автобусами до 2 ночи.

В ночь с 11 на 12 октября изменится режим работы общественного транспорта в Тбилиси. Метро будет работать до 2 ночи, также до позднего часа будут курсировать некоторые маршруты автобусов, передает пресс-служба столичной мэрии.

Корректировки графика связаны с проведением футбольного матча Грузия-Украина, который стартует в 22:45.

Проезд автомобилей на некоторых участках будет ограничен, изменения будут актуальны c 15:00 10 октября до 15:00 12 октября. Ограничения затронут проспект Руставели, ул Мераба Костава, ул Михаила Джавахишвили.