Мэр Еревана сообщил о беспрецедентном росте городского бюджета

Доходы бюджета Еревана в уходящем году достигли небывалого уровня, заявил мэр города. Они выросли почти в два раза.

Бюджет Еревана никогда ранее не рос так сильно, как в 2023 году. Об этом заявил мэр города Тигран Авинян.

"За год бюджет Еревана, его собственные доходы, никогда не увеличивались до такой степени, а это означает, что нам предстоит колоссальный объем работы. Наши собственные доходы увеличились с 39 млрд. до 68 млрд драмов"

– мэр Еревана

Он отметил, что это произошло благодаря принятым ранее решениям.

"На самом деле приняты очень важные решения для города Ереван, приняты поворотные решения, и бюджет очень амбициозный, собственные доходы существенно выросли"

– Тигран Авинян