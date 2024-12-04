Вестник Кавказа

Меликов стал одним из самых упоминаемых глав регионов России

Сергей Меликов
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сергей Меликов вошел десятку рейтинга упоминаемости глав регионов России. В рейтинге персональных аккаунтов его телеграм-страница заняла 28 место.

Дагестанский лидер Сергей Меликов вошел в список самых упоминаемых руководителей регионов России в мессенджере "Телеграм" по итогам ноября, пишет агентство PRonline.

Руководитель Дагестана собрал почти 9,5 тыс упоминаний и расположился на 8 строчке в рейтинге. Он также оказался на 1 месте среди глав регионов СКФО.

В рейтинге персональных аккаунтов телеграм-страница Меликова находится на 28 месте. На главу Дагестана подписано свыше 44,3 тыс человек.

Отмечается, что аналитики агентства использовали итоги мониторинга в поисковой нейросети собственной разработки "НеДуров". Она фиксирует публикации, в которых упоминаются политики.

Стоит добавить, что Меликов привлек внимание прямой линией с жителями республики, призывом запретить майнинг криптовалют, сбитым дроном над Каспием и новостью об участнике СВО Закарье Алиеве.

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