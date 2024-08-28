Мехрибан Алиева поздравила Саида Наджафзаде с золотом на Паралимпиаде

Первый вице-президент АР Мехрибан Алиева опубликовала в своих социальных сетях теплые слова с поздравлениями параатлета Саида Наджафзаде. Спортсмен взял золото.

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева в социальных сетях поздравила параатлета Саида Наджафзаде с достижениями на Летней Паралимпиаде в Париже. Он обрел титул паралимпийского чемпиона, завоевав золотую медаль.

"Поздравляю параатлета Саида Наджафзаде c завоеванием золотой медали на летних Паралимпийских играх «Париж-2024»! Продемонстрировав профессионализм и решительность, наш спортсмен оправдал надежды азербайджанских болельщиков! Искренне поздравляю чемпиона, желаю ему новых достижений!"

- Мехрибан Алиева

Саид Наджафзаде одержал победу в прыжках в длину в категории Т12 и показал результат 7,27 м. Он завоевал четвертую медаль для Азербайджана на Паралимпийских играх во Франции.