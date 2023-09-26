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Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю Дня памяти

Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю Дня памяти
Мехрибан Алиева опубликовала пост, посвященные отмечаемому в Азербайджане 27 сентября дню памяти.

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева опубликовала в соцсетях пост, посвященный Дню памяти, который отмечается в республике 27 сентября.

«Светлая память о наших героях, погибших за Родину, всегда будет жить в наших сердцах! Да упокоит Аллах души всех наших шехидов!»

– Мехрибан Алиева

27 сентября в Азербайджане отмечается Национальный день памяти, приуроченный к годовщине начала 44-дневной Отечественной войны, завершившейся восстановлением территориальной целостности Азербайджана. 

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили Кельбаджарский район

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили Кельбаджарский район

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