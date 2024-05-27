Медный кластер появится на востоке Казахстана

На востоке Казахстана в ближайшее время начнется строительство медеплавильного завода и сопутствующих производств, которые будут объединены в кластер. Ввод в эксплуатацию планируется до конца 2028 года.

Казахстан наращивает сотрудничество с крупными иностранными инвесторами в различных отраслях промышленности. Одним из самых значимых событий стало подписание соглашения между властями Казахстана и представителями китайской медной отрасли о строительстве профильного завода на территории республики, который расположится на востоке Казахстана.

«По итогам строительства завода будет создан кластер, объединяющий один из крупнейших в мире медных рудников и современное медеплавильное производство. Проект предварительной стоимостью $1,5 млрд создаст более 1 тыс. новых рабочих мест. Ввод в эксплуатацию планируется до конца 2028 года. Высокотехнологичное предприятие по выпуску продукции высокого передела станет крупнейшим в республике. Применяемые технологии в области медеплавильного производства соответствуют мировым экологическим стандартам»

– пресс-служба казахстанского правительства.

Отмечается, что строительство современного завода позволит не только увеличить производство меди в Казахстане, но и создать новые рабочие места, повысить экспортные возможности страны и привлечь дополнительные инвестиции в регион.

Также в релизе отмечается, что постройка медеплавильного завода в Казахстане станет важным шагом на пути к диверсификации экономики страны и укреплению ее позиций на мировом рынке меди. Развитие металлургической отрасли способствует не только экономическому росту, но и технологическому прогрессу и повышению конкурентоспособности страны в глобальном масштабе.