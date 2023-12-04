МЧС РФ забрало из сектора Газа еще 100 россиян

Десятая сотня российских граждан была вывезена сегодня из зоны боевых действий в секторе Газа – в Каире их приняли сотрудники МЧС России. В Египте они смогут оформить документы для возвращения на Родину.

Сегодня число спасенных из сектора Газа граждан России перевалило за 1000: в субботу через ППП "Рафах" из Газы в Египет переехали еще 100 россиян и их родственников.

Как и других вывезенных из Газы россиян, их приняли в Каире эксперты МЧС РФ в специально созданном для нужд российских граждан оперштабе. В оперштабе эвакуанты получают пищу и услуги медиков и психологов.

Также сотрудники МЧС оформляют им документы для возвращения на Родину.

Из более чем тысячи спасенных из сектора Газа россиян в РФ уже вернулись бортами МЧС порядка 950 человек, из них более 400 – это дети.