Вестник Кавказа

Мазут снова выбросило на пляжи Анапы

Анапа
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
Очередной выброс нефтепродуктов произошел на побережье Анапы в Краснодарском крае. Спасатели и волонтеры оперативно принялись за уборку. Также продолжается вывоз мешков с грязным песком из хутора Воскресенский.

На нескольких участках пляжа Анапы в очередной раз найдены новые выбросы мазута, рассказали в оперштабе Краснодарского каря.

"На закрепленных за муниципалитетами территориях нефтепродукты на береговой полосе у воды подтвердили команды Успенского, Белореченского, Мостовского, Лабинского, Тимашевского, Павловского, Апшеронского, Абинского, Староминского, Славянского, Тихорецкого районов и Краснодара"

- оперштаб Краснодарского края

Спасатели и волонтеры в первую очередь очищают загрязненные участки.

Также продолжается вывоз мешком с мазутным песком из хутора Воскресенский. Каждый грузовик проходит тщательную проверку перед въездом и выездом с площадки. Их взвешивают сначала пустыми, а потом с грузом, чтобы определить точные объемы вывезенного песка.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
495 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Снегопад нарушил работу электричек из Краснодарского края

Снегопад нарушил работу электричек из Краснодарского края

В Ейске закрыли нелегальную гостиницу &quot;Триумф&quot;

В Ейске закрыли нелегальную гостиницу "Триумф"

Пожар в Краснодаре: горит исторический центр

Пожар в Краснодаре: горит исторический центр

Подробности и причины взрыва газа стали известны в Туапсе

Подробности и причины взрыва газа стали известны в Туапсе

Газ взорвался в жилом доме в Туапсе

Газ взорвался в жилом доме в Туапсе

Шторм в Сочи объявили на 3-4 февраля

Шторм в Сочи объявили на 3-4 февраля

На побережье Краснодарского края создали более 20 км защитного вала

На побережье Краснодарского края создали более 20 км защитного вала

Новые выбросы нефтепродуктов обнаружили на пляжах на Кубани

Новые выбросы нефтепродуктов обнаружили на пляжах на Кубани

В горах Сочи пострадал ребенок

В горах Сочи пострадал ребенок

Ребенок сел за руль грузовика и был пойман в Анапе

Ребенок сел за руль грузовика и был пойман в Анапе

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы