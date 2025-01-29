Мазут снова выбросило на пляжи Анапы

Очередной выброс нефтепродуктов произошел на побережье Анапы в Краснодарском крае. Спасатели и волонтеры оперативно принялись за уборку. Также продолжается вывоз мешков с грязным песком из хутора Воскресенский.

На нескольких участках пляжа Анапы в очередной раз найдены новые выбросы мазута, рассказали в оперштабе Краснодарского каря.

"На закрепленных за муниципалитетами территориях нефтепродукты на береговой полосе у воды подтвердили команды Успенского, Белореченского, Мостовского, Лабинского, Тимашевского, Павловского, Апшеронского, Абинского, Староминского, Славянского, Тихорецкого районов и Краснодара"

- оперштаб Краснодарского края

Спасатели и волонтеры в первую очередь очищают загрязненные участки.

Также продолжается вывоз мешком с мазутным песком из хутора Воскресенский. Каждый грузовик проходит тщательную проверку перед въездом и выездом с площадки. Их взвешивают сначала пустыми, а потом с грузом, чтобы определить точные объемы вывезенного песка.