Вестник Кавказа

Матвиенко встретится в Турции с председателем национального собрания

Матвиенко Валентина
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Председатель Совфеда Валентина Матвиенко отправится в Турцию с делегацией российских сенаторов. Запланированы встречи с турецкими коллегами.

26-27 февраля председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко посетит Турцию с официальным визитом, в рамках которого встретится с рядом высокопоставленных лиц. 

Как отметили в пресс-службе Совфеда, Матвиенко проведет встречу с  председателем Великого национального собрания Турции Нуманом Куртулмушем, а также посетит заседание турецкого парламента. 

Отмечается, что председатель Совфеда отправится в Анкару в составе делегации, в которую войдут сенаторы Константин Косачев, Владимир Джабаров, а также Надежда Ильина.

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