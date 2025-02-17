Матвиенко встретится в Турции с председателем национального собрания

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко отправится в Турцию с делегацией российских сенаторов. Запланированы встречи с турецкими коллегами.
26-27 февраля председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко посетит Турцию с официальным визитом, в рамках которого встретится с рядом высокопоставленных лиц.
Как отметили в пресс-службе Совфеда, Матвиенко проведет встречу с председателем Великого национального собрания Турции Нуманом Куртулмушем, а также посетит заседание турецкого парламента.
Отмечается, что председатель Совфеда отправится в Анкару в составе делегации, в которую войдут сенаторы Константин Косачев, Владимир Джабаров, а также Надежда Ильина.