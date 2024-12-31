Матвиенко обсудила свой визит в Ереван с Симоняном

Глава Совфеда России Валентина Матвиенко созвонилась со спикером армянского парламента Аленом Симоняном и обсудила детали своей поездки в Ереван. Также они затронули темы отношений и сотрудничества двух стран.

Глава Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко переговорила по телефону с председателем парламента Армении Аленом Симоняном, передали в пресс-службе Совфеда.

Они обсудили организационные вопросы, касающиеся скорого визита Матвиенко в столицу Армении, а также актуальные темы в рамках развития отношений Москвы и Еревана и сотрудничества в Совете Межпарламентской ассамблеи СНГ и на других международных площадках.

"Стороны обменялись мнениями по международной и региональной повестке через призму парламентской дипломатии"

- пресс-служба