Вестник Кавказа

Матвиенко обсудила свой визит в Ереван с Симоняном

Матвиенко Валентина
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Глава Совфеда России Валентина Матвиенко созвонилась со спикером армянского парламента Аленом Симоняном и обсудила детали своей поездки в Ереван. Также они затронули темы отношений и сотрудничества двух стран.

Глава Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко переговорила по телефону с председателем парламента Армении Аленом Симоняном, передали в пресс-службе Совфеда.

Они обсудили организационные вопросы, касающиеся скорого визита Матвиенко в столицу Армении, а также актуальные темы в рамках развития отношений Москвы и Еревана и сотрудничества в Совете Межпарламентской ассамблеи СНГ и на других международных площадках.

"Стороны обменялись мнениями по международной и региональной повестке через призму парламентской дипломатии"

- пресс-служба

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