Матчество вместо отчества: Киргизия уходит от половой дискриминации

Поменять отчество на матчество (матроним) могут граждане Киргизии, достигшие совершеннолетия, постановил Конституционный суд страны.
Суд признал, что матчество не противоречит Конституции Киргизии после проверки Семейного кодекса и закона "Об актах гражданского состояния".
При этом в республике хотят защитить детей от буллинга и травли, именно поэтому матчество могут носить только взрослые, ребенку же, пока он растет предстоит носить отчество.
"Суть обращения заключалась в том, что заявитель просила, чтобы у матери была возможность дать отчество своему ребенку по своему имени, иными словами дать возможность использования матчества"
– пресс-служба суда
Суд отказал в удовлетворении ходатайства заявителя.
Взрослый гражданин, если он не "приемлет мужское имя в качестве элемента своего полного имени", имеет право сменить его на имя матери.
"Поэтому законодательство должно содержать правовые положения, предоставляющие этой категории граждан такую возможность и не создавать условий для нарушений принципов равенства и запрета дискриминации по признаку пола"
– Конституционный суд