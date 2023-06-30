Киргизии заложили город для притяжения туристов и денег

Опубликовано: 11:07, 30 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Президент Киргизии дал старт строительству города Асмана. Планируется, что город станет экономическим центром и мировой достопримечательностью.

Глава Киргизии Садыр Жапаров прибыл в Иссык-Кульскую область, где открыл строительство города Асмана. Новый город будет туристическим и экономическим центром страны.

«Асман в будущем станет локомотивом развития экономики Кыргызстана. На строительство Асмана из бюджета не будет потрачено ни одного сома»

– Садыр Жапаров

Поясняя место расположения города, лидер страны пояснил, что именно в Иссык-Кульской области находится курортная зона одноименного озера, соответственно развита туристическая инфраструктура.