Киргизии заложили город для притяжения туристов и денег

Президент Киргизии дал старт строительству города Асмана. Планируется, что город станет экономическим центром и мировой достопримечательностью.
Глава Киргизии Садыр Жапаров прибыл в Иссык-Кульскую область, где открыл строительство города Асмана. Новый город будет туристическим и экономическим центром страны.
«Асман в будущем станет локомотивом развития экономики Кыргызстана. На строительство Асмана из бюджета не будет потрачено ни одного сома»
– Садыр Жапаров
Поясняя место расположения города, лидер страны пояснил, что именно в Иссык-Кульской области находится курортная зона одноименного озера, соответственно развита туристическая инфраструктура.