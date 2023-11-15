Матч Кубка Азербайджана впервые пройдет на освобожденных территориях

Ханкенди впервые примет матч Кубка Азербайджана по футболу. На центральном стадионе встретятся «Карабах» и МОИК. Игра пройдет 21 декабря.

Матч Кубка Азербайджана по футболу впервые пройдет на освобожденных территориях страны, решение принято Профессиональной футбольной лигой.

В организации заявили, что встреча между «Карабахом» из Агдама» и МОИК из Баку в рамках 1/8 финала Кубка Азербайджана состоится 21 декабря на центральном стадионе Ханкенди.

В ноябре сообщалось, что товарищеская игра между «Карабахом» и стамбульским «Галатасараем» может пройти на стадионе в Ханкенди.

Стоит добавить, то центральный стадион города был возведен в 1956 году. В настоящее время он вмещает в себя 15 тыс зрителей.