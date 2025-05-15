Масуд Пезешкиан написал письмо эмиру Катара

Эмир Катара получил письмо от президента Ирана Масуда Пезешкиана. Подробности не сообщаются.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан направил письмо эмиру Катара шейху Тамим бен Хамад Аль Тани, сообщил катарский МИД.

Документ касается "двусторонних отношений и путей их развития". Другие подробности содержания письма не приводятся.

Напомним, что власти Катара заявили, что ищут пути решения конфликта между Ираном и Израилем и находятся по взаимодействии по этому вопросу с партнерами.

Ранее иранские СМИ сообщили, что Масуд Пезешкиан обратился к Катару, ОАЭ и Саудовской Аравии с просьбой оказать давление на Израиль через президента США Дональда Трампа для остановки боевых действий.