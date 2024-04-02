Мастера из Северного Кавказа востребованы в Ленинградской области

Работодатели в Ленинградской области заинтересованы нанимать мастеров и республик Северного Кавказа. Планируется привлечение порядка 500 специалистов.

Ленинградская область, являющаяся одним из крупнейших экономических центров России, активно развивается и расширяет свои возможности в различных отраслях. Для обеспечения устойчивого роста и развития региона власти планируют привлечь более 500 высококвалифицированных специалистов из таких республик, как Чечня, Ингушетия, Северная Осетия и Дагестан.

«Мы заключили соглашение с трудоизбыточными регионами Российской Федерации. Часть соглашений уже заключено, часть готовится к подписанию. Это республики Ингушетия, Чечня, Северная Осетия — Алания, Тыва, Калмыкия, Дагестан, Алтай. <> И у нас уже есть заявки от некоторых работодателей, в основном, конечно, это крупные. И в течение 2025 года уже планируем привлечь на территорию региона более 500 высококвалифицированных специалистов»

– председатель комитета по труду и занятости населения области Алла Астратова.

Развитая инфраструктура и перспективы роста

По ее словам, Ленинградская область имеет развитую инфраструктуру, благоприятные условия для бизнеса и жизни. Благодаря стратегическому расположению, регион обладает хорошо развитой транспортной сетью, что обеспечивает удобство перемещения как для жителей, так и для бизнеса. Кроме того, в Ленинградской области активно внедряются инновационные технологии и проекты, что создает дополнительные перспективы роста и развития для специалистов.

Перспективы карьерного и профессионального роста

Также Астратова отметила, что привлечение высококвалифицированных специалистов из различных регионов России позволяет не только обогатить трудовой потенциал Ленинградской области, но и предоставить новые возможности для карьерного и профессионального роста самим специалистам. Развитие перспективных отраслей экономики, наличие крупных компаний и предприятий открывают перед специалистами широкие горизонты для самореализации.

В целом, привлечение высококвалифицированных специалистов из других регионов России в Ленинградскую область способствует развитию региона, обмену опытом и знаниями.