Вестник Кавказа

Масштабный сбой произошел в Рунете

Масштабный сбой произошел в Рунете
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Пользователи сообщают о проблемах в работе интернета в российском сегменте. Проблемы наблюдаются у основных интернет-провайдеров.

Во вторник вечером в России произошел масштабный сбой в работе интернета.

Согласно сообщениям пользователей из разных регионов страны, проблемы с подключением к сайтам выявлены у провайдеров «МТС», «Билайн», «Мегафон», «Теле 2», «Ростелеком», «Дом.ру» и другие.

Никакие интернет-ресурсы недоступны, в том числе сайт сервиса мониторинга сбоев.

Нет проблем в работе сервиса Telegram и «ВКонтакте».

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