Масштабный сбой произошел в Рунете

Пользователи сообщают о проблемах в работе интернета в российском сегменте. Проблемы наблюдаются у основных интернет-провайдеров.

Во вторник вечером в России произошел масштабный сбой в работе интернета.

Согласно сообщениям пользователей из разных регионов страны, проблемы с подключением к сайтам выявлены у провайдеров «МТС», «Билайн», «Мегафон», «Теле 2», «Ростелеком», «Дом.ру» и другие.

Никакие интернет-ресурсы недоступны, в том числе сайт сервиса мониторинга сбоев.

Нет проблем в работе сервиса Telegram и «ВКонтакте».