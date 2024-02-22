Масштабный природный пожар потушили под Кисловодском

Мощный пожар, распространившийся на площадь 80 га, ликвидирован под Кисловодском. С огнем боролись почти сотня пожарных. Они уберегли от возгорания Кисловодский национальный парк.

Сухую траву, пылавшую на десятках гектаров, потушили на Ставрополье, сообщает МЧС России.

Сухостой занялся сегодня вечером, в районе горы Большое седло. Изначально фронт возгорания (полоса пламени, проходящая по краю пожара и соприкасающаяся с не охваченными огнем участками) достигал 6 тыс м.

Сначала пожар тушили 55 пожарных, в итоге группировка была усилена до 99 человек.

Огнеборцам удалось не допустить распространения огня на здания, а также на территорию Кисловодского нацпарка.

В итоге пожар был потушен на площади 80 га.