Вестник Кавказа

Крупный природный пожар вспыхнул под Кисловодском

Пожар возле горы Большое седло в Кисловодске
© Фото: Telegram-канал МЧС России
В Кисловодске тушат крупный пожар, вспыхнувший рядом с горой Большое село. Огонь охватил тысячи квадратных метров.

Возле горы Большое седло в Кисловодске вспыхнул крупный природный пожар. Об этом сказано в Telegram-канале МЧС России.

Огонь охватил 6 тыс квадратных метров.

"В Кисловодске в районе горы Большое седло горит сухая растительность. Фронт возгорания – 6 тыс. кв. м по фронту"

– пресс-служба ведомства

В настоящее время ведутся работы по ликвидации пожара. В них задействованы 55 огнеборцев и 15 единиц техники.

В МЧС отметили, что пожарные предотвратили переход огня на строения в пригороде Кисловодска.

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