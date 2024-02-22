Крупный природный пожар вспыхнул под Кисловодском

В Кисловодске тушат крупный пожар, вспыхнувший рядом с горой Большое село. Огонь охватил тысячи квадратных метров.
Возле горы Большое седло в Кисловодске вспыхнул крупный природный пожар. Об этом сказано в Telegram-канале МЧС России.
Огонь охватил 6 тыс квадратных метров.
"В Кисловодске в районе горы Большое седло горит сухая растительность. Фронт возгорания – 6 тыс. кв. м по фронту"
– пресс-служба ведомства
В настоящее время ведутся работы по ликвидации пожара. В них задействованы 55 огнеборцев и 15 единиц техники.
В МЧС отметили, что пожарные предотвратили переход огня на строения в пригороде Кисловодска.