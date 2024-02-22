Крупный природный пожар вспыхнул под Кисловодском

В Кисловодске тушат крупный пожар, вспыхнувший рядом с горой Большое село. Огонь охватил тысячи квадратных метров.

Возле горы Большое седло в Кисловодске вспыхнул крупный природный пожар. Об этом сказано в Telegram-канале МЧС России.

Огонь охватил 6 тыс квадратных метров.

"В Кисловодске в районе горы Большое седло горит сухая растительность. Фронт возгорания – 6 тыс. кв. м по фронту"

– пресс-служба ведомства

В настоящее время ведутся работы по ликвидации пожара. В них задействованы 55 огнеборцев и 15 единиц техники.

В МЧС отметили, что пожарные предотвратили переход огня на строения в пригороде Кисловодска.